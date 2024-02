Bugetul pe anul in curs se afla zilele acestea pe masa consilierilor din mai toate orasele si comunele din judet. La Miroslava, proiectul de buget este mai consistent decat anul trecut, dar totusi mai mic decat al municipiului Pascani - desi cele doua unitati administrative au aproximativ acelasi numar de locuitori. Astfel, cea mai mare comuna din judet se bazeaza in acest an pe venituri de 126,6 milioane de lei, in vreme ce municipiul de pe Siret preconizeaza 167 de milioane. De zece ori mai ... citeste toata stirea