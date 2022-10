Cea mai profitabila firma din tara vinde un teren de 2,7 ha la Iasi: vrea 6,5 milioane euro

Gigantul OMV Petrom a scos la vanzare terenul din zona Esigarete unde, in trecut, a functionat un depozit de produse petroliere, depozit dezafectat in urma cu peste 5 ani. OMV a stabilit pretul la 243 euro/mp, respectiv peste 6,5 milioane euro pentru intreaga suprafata (26.882 mp).La acest moment, terenul Petrom este unul dintre cele mai scumpe bunuri imobiliare din oras care sunt scoase la vanzare. Avand in vedere functiunea trecuta a terenului, OMV a obtinut recent o autorizatie pentru ... citeste toata stirea