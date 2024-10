Cea mai tare camera de camin din "Tudor "

S-a dat startul din nou la concursul cu "cea mai tare camera de camin" din campusul "Tudor Vladimirescu". Studentii s-au intrecut pe ei si anul acesta in idei creative prin care au dat o alta fata micutei camere de camin pe care o au. De la idee la realitate au fost necesare doua saptamani si cativa studenti dornici sa schimbe camerele si sa le transforme in "acasa".A devenit deja o traditie printre studentii cazati in campusul Tudor Vladimirescu din iasi sa-si transforme camerele de camin. ... citește toată știrea