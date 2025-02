Cea mica pedeapsa pentru tentativa de omor, la Iasi. Trei ani si opt luni

* condamnatul a scos cutitul, sarind in apararea fratelui sau * acesta fusese atacat, in plina strada, dupa o cearta in barul din localitate * agresorii erau in numar de trei * pe parcursul anchetei penale, inculpatul a avut o conduita ireprosabila, a semnat acordul de recunoastere vinovatieiTribunalul Iasi a pronuntat, zilele trecute, cea mai blanda sentinta intr-un dosar avand ca obiect "tentativa de omor". Inculpatul a avut serioase circumstante atenunate, iar magistratii au tinut cont de ... citește toată știrea