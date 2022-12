Ceasul ticaie pentru Maricel Popa. Groparul Iasului trebuie sa raspunda pentru prejudiciul de 64,9 milioane lei creat la Spitalul mobil de la Letcani (P)

Nu poate fi contrazis faptul ca cel mai mare tun financiar dat de Maricel Popa este spitalul modular de la Letcani, care a facut o gaura in conturile CJ Iasi si CJ Neamt de peste 13 milioane de euro. In cazul afacerii cu containere instrumentate de Maricel Popa si Ionel Arsene, intregul proiect a fost grav viciat de la un capat la altul, de la modul in care a fost intocmita licitatia si pana la calitatea fizica a materialelor livrate care au facut spitalul nefunctional pe toata durata pandemiei. ... citeste toata stirea