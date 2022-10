Ceasuri si portcarduri "de firma", de 225.000 lei, descoperite la controlul de frontiera de la Sculeni

Echipa comuna de control din vama Sculeni a descoperit intr-un microbuz inmatriculat in R. Moldova, ceasuri si portcarduri ascunse, in scopul sustragerii de la controlul vamal."In data de 21 octombrie 2022, ora 21.50, in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni - I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control pentru a intra in tara, un cetatean din Republica Moldova, in varsta de 40 de ani, la volanul microbuz inmatriculat in R. Moldova, care dorea sa se deplaseze in ... citeste toata stirea