Cei doi copii arsi in incendiu sunt mai bine. Ce spun medicii?

Cei doi copii, de 6 si 10 ani, care au fost scosi din casa care a luat foc zilele trecute in comuna Tacuta din Vaslui se afla internati in continuare in spital, avand o evolutie favorabila.Raman insa pentru moment sub supravegherea personalului medical de la Anestezie si Terapie Intensiva - Arsi. Dupa terapia cu presiune negativa a zonelor de arsura si metode de epurare extrarenala, copilul de 6 ani ar putea fi externat din spital in aproximativ 7 - 10 zile, iar celalalt copil, de 10 ani, a ... citeste toata stirea