Culmea birocratiei in administratia locala ieseana: compania Antibiotice a descoperit, dupa 30 de ani, ca adresa la care functioneaza si la care figureaza in scriptele Primariei ar fi fictiva. Cu ocazia unei solicitari pentru certificarea adresei de imobil, producatorul de medicamente a avut surpriza sa constate ca "strada Valea Lupului" nu figureaza in nomenclatorul stradal al municipiului Iasi. Mai mult, codul postal alocat companiei ar fi, de fapt, din localitatea Valea Lupului. Primaria ... citeste toata stirea