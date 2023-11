Irisul uman poate fi admirat dincolo de simpla sa culoare. Irisul fascineaza prin unicitate, atat de la o persoana la alta cat si de la un ochi la altul. In ultimii ani, in Romania a aparut conceptul nou de fotografiere a irisului. Fie ca vorbim despre o amintire de familie, fie de un cadou pentru cei dragi, in studioul "Eyessence" al ieseanului Anton Petrut irisul devine un univers fascinant, iar acest lucru este transpus cu maiestrie in tablourile realizate. "Ziarul de Iasi" a vorbit pe ... citeste toata stirea