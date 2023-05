In fiecare luna, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Iasi organizeaza cursuri de formare profesionala pentru persoanele care sunt in cautarea unui loc de munca. Interesati de gasirea unui loc in care sa-si desfasoare activitatea, sute de ieseni au apelat la cursurile de formare profesionala.Cei mai multi dintre somerii ieseni s-au inscris la cursurile de manichiurist. Apoi, urmeaza cei ce au vrut sa urmeze cursurile de operator introducere, validare si prelucrare date si ... citeste toata stirea