Cei mai prosti talhari: au filmat jaful, apoi au trimis victimei toate secventele

Toma P., Bogdan B. si Fernando L. sunt trei tineri prieteni ce-si alesesera drept metoda de relaxare consumul de droguri. Obicei costisitor, nu intotdeauna se intampla sa ai banii necesari pentru procurarea "ierburilor". Asa au stat lucrurile si in dimineata de 27 noiembrie 2022. Erau in sevraj si nu s-au dat in laturi sa talhareasca un amic.Asta, dupa ce vicima, Spiridon B. il ajutase pe Toma, liderul gruparii, in acea noapte.Stiind ca Spiridon are masina si ca sta in centru, Toma l-a apelat, ... citește toată știrea