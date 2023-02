Cei trei frati adusi saptamana trecuta intoxicati la Spitalul de Copii au fost externati

Cei trei frati care au ajuns in cursul diminetii de 5 februarie la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din cauza intoxicatiei cu monoxid de carbon au fost externati. Copiii cu varste de 10, 15 si 16 ani si-au pierdut starea de constienta si au facut convulsii in timpul noptii, sursa intoxicatiei fiind soba cu care era incalzita casa. Incidentul a avut loc in satul Garbesti din comuna Tibana."Copiii au fost externati pe data de 7 februarie. Au avut evolutie favorabila sub tratament, au primit ... citeste toata stirea