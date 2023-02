Cei trei frati intoxicati cu monoxid de carbon vor mai trece prin investigatii medicale. Nu se stie cat timp au stat fara oxigen

Starea celor trei frati care au ajuns duminica dimineata la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din cauza intoxicatiei cu monoxid de carbon este una buna, conform medicilor.Copiii cu varste de 10, 15 si 16 ani se afla in continuare internati in Clinica de Toxicologie a unitatii medicale si vor avea nevoie si ulterior de mai multe consulturi, avand in vedere ca nu se stie exact care a fost perioada in care au privati de oxigen."Copiii intoxicati cu monoxid de carbon sunt bine, au evolutie ... citeste toata stirea