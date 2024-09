Cel de Sus l-a avertizat, dar hotul tot a intrat in biserica, la furat

* a escaladat un geam lasat deschis, apoi a cazut in interiorul lacasului, zdrelindu-si mana dreapta * nu s-a gandit ca acolo sunt camere de supraveghere si nici sistem de alarma * a fost prins in flagrant * fiind recidivist, a ajuns in puscarie, desi n-a apucat sa insface nici macar o lumanareEra trecut de miezul noptii, Iulian C. (37 de ani) colindase birturile ieftine din zona centrala, se imbatase zdravan si i-a venit, subit, cheful sa mai dea o spargere. Obiectivul, Biserica Nasterea ... citește toată știrea