Cel mai impertinent hot: a facut inventarul prazii de fata cu victima

* in prealabil, isi facuse rost de o dublura a cheii de la intrare * dupa ce a patruns in apartament, s-a recomandat, apoi, la iesire, a salutat politicos * a operat o saptamana mai tarziu si a fost prins in cateva zile * victima avea pe telefon o aplicatie de localizare a laptopului furatIeseanul Ionel M. ar merita inscris in Cartea Recordurilor drept cel mai impertinent hot de pe fata Pamantului. Fapta pentru care a fost condamnat, luni, 28 octombrie a.c., de catre magistratii Judecatoriei ... citește toată știrea