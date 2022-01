Cel mai inconstient sofer pensionar

La mai bine de 60 de ani, un satean din Scobinti ar putea ajunge in spatele gratiilor dupa ce s-a incapatanat sa se urce la volan, desi isi pierduse dreptul de a conduce. Magistratii Judecatoriei Harlau au decis condamnarea acestuia la o pedeapsa cu executarea in regim de detentie. Pentru Dumitru Cotunoaea, va fi prima intalnire cu inchisoarea, pana acum avand cazierul curat.Conflictul lui Cotunoaea cu legea a inceput in luna mai a anului 2017. Aflat la volanul unui Volkswagen pe un drum de ... citeste toata stirea