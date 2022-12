Cel mai mare proiect de investitii din istoria Comunei Miroslava

Miercuri, 21 decembrie 2022, Primaria Comunei Miroslava a depus in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) - Componenta 1 "Managementul apei" o cerere de finantare in valoare de aproximativ 88 milioane de lei. Fondurile vor fi utilizate pentru extinderea sistemului de canalizare pe strazile publice care nu au fost incluse in proiectele de acest gen finantate prin intermediul Programului Operational Infrastructura Mare si al Programului National de Investitii "Anghel Saligny". ... citeste toata stirea