Este weekend-ul luminilor la Iasi. New Media District, proiect curatoriat de artistul vizual Andrei Cozlac, dublu premiat de UNITER pentru video mapping, si organizat in cadrul Romanian Creative Week, evenimentul care aduna cel mai mare numar de industrii creative la nivel european, a umplut dealul Copoului de instalatii de arte vizuale. Cel mai mare eveniment de arte vizuale din tara a adus la RCW 2023 zeci de artisti vizuali, instalatii spectaculoase si show-uri new media desprinse parca ... citeste toata stirea