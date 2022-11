Cel mai mare spital pediatric din Moldova va deveni si cel mai modern din toata Romania! (P)

Acum patru ani, tot in luna noiembrie, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Iasi am semnat contractul de finantare in vederea reabilitarii Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria"."Valoarea totala a investitiei se ridica la peste 25 de milioane de euro, mare parte fonduri europene nerambursabile alocate prin intermediul Programului Operational Regional. Obtinerea finantarii a fost un efort sustinut, de durata, realizat impreuna cu echipa de specialisti din Consiliul ... citeste toata stirea