Cel mai nonconformist proxenet din Iasi isi cara prostituata cu o masina de lux

* a inchiriat pentru ea trei apartamente "moft", in nici doua luni * fata are doar 14 ani, dar s-a culcat deja cu sute de barbatiC.N. e, de departe, cel mai elegant si mai gentilom proxenet al Iasului. Asta scriu si procurorii care au intocmit rechizitoriul prin care a fost trimis in judecata. Asa a stabilit si judecatorul de camera preliminara, prin incheierea finala de vinerea trecuta.Tanarul a agatat-o pe E.L. (14 ani) in Iulius Mall, la finele lui 2023, a momit-o, ea e saraca, de la ... citește toată știrea