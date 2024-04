Cel mai varstnic criminal din Pentenciarul Iasi are 83 de ani

Dumitru B., de loc din Tiganasi, este cel mai varstnic criminal ce se afla inchis in Penitenciarul Iasi. Are 83 de ani si se afla la a treia condamnare. Doua pentru crima si una pentru lipsire de libertate. Ultima sentinta impotriva lui a fost pronuntata in 2010: 20 de ani, puscarie.Executarea pedepsei expira in termen la data de 13 septembrie 2028, intrucat i se scad 534 zile,drept masura compensatorie pentru conditiile din inchisoare. Iar avand in vedere varsta, poate solicita deja ... citește toată știrea