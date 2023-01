Cel putin 14 oameni au murit in Mexic intr-un atac la o inchisoare din orasul de frontiera Juarez

Cel putin 14 persoane au murit in urma unui atac armat la o inchisoare din orasul de frontiera Juarez, situat in nordul Mexicului, au anuntat autoritatile locale. Alti doi oameni au decedat in alta zona a orasului, ulterior, in allt atac, relateaza Reuters.Procurorul statului Chihuahua a declarat ca au murit 10 angajati ai inchisorii si patru detinuti. Alte 13 persoane au fost ranite si cel putin 24 de detinuti au evadat. Procurorul a precizat ca, potrivit primelor date, atacatorii au sosit ... citeste toata stirea