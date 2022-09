Cel putin 49 de militari armeni, ucisi in confruntari armate la frontiera cu Azerbaidjanul

Cel putin 49 de militari armeni au fost ucisi in confruntari la frontiera cu Azerbaidjanul - cele mai sangeroase de la un razboi intre cele doua tari din Caucaz in 2020, anunta marti premierul Nikol Pasinian, relateaza AFP."La ora actuala, avem 49 de (militari) ucisi (...), iar acesta nu este, din nefericire, numarul definitiv", a anuntat, intr-un discurs in Parlament, Nikol Pasinian. Premierul armean a discutat la telefon cu presedintii rus Vladimir Putin, francez Emmanuel Macron si cu seful ... citeste toata stirea