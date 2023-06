Organizatorii Romanian Creative Week (RCW) anunta ca cele 4.000 de cutii din carton din care a fost construita, in Atriumul Palas, instalatia care a gazduit, in perioada 26-28 mai 2023, targul de design vestimentar Creative Collective vor fi reciclate, in baza unui parteneriat intre UniCredit Bank, Palas si SalubrIS, compania publica de salubritate a municipiului Iasi.Initiativa privind reciclarea celor 4.000 de cutii de carton este parte a preocuparii constante a Romanian Creative Week si a ... citeste toata stirea