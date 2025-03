Cele mai cautate produse de post din Iasi

* in fiecare an, in perioada Postului Pastelui, iesenii isi schimba obiceiurile alimentare si isi indreapta atentia catre produse vegetale, fie ca le cumpara din piete, fie ca aleg variantele procesate din supermarketuri * cererea pentru alimente de post creste semnificativ, iar preferintele cumparatorilor se diversifica, de la legume si fructe proaspete, pana la alternative moderne, cum ar fi laptele vegetal sau deserturile fara ingrediente de origine animalaIn pietele din Iasi, tarabele ... citește toată știrea