Cele mai valoroase companii din Iasi. Din Top 100 la nivel national, doua sunt din judet. Una - urcare fulminanta, alta - coborare. Si o mare surpriza din Barnova

Doua companii din Iasi sunt in acest an in pe lista celor mai valoroase 100 de firme din Romania. Desi nou intrata in acest top national, compania Iulius Group a "plonjat" direct pe locul 50, cu o valoare de piata estimata de specialisti la peste trei miliarde de lei (616 milioane euro). Iar BorgWarner Romania (fosta Delphi Diesel), companie cu sediul in Miroslava, se afla pe locul 93, in scadere cu 26 de pozitii fata de anul anterior. O companie insa fondata de un om de afaceri nascut la ... citeste toata stirea