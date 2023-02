"Celula de criza" intr-o comuna de langa Iasi, din cauza maidanezilor. Traim in tara cainilor si pisicilor, dar nu avem legi adecvate. Cum procedam?

In fata inmultirii necontrolate a patrupedelor, cu largul concurs al oamenilor, administratia comunei Rediu propune un set de masuri dupa o runda de consultari care este in continuare deschisa.Pe fondul lipsei acute de padocuri autorizate, care blocheaza gestionarea populatiei canine comunitare, comunele din jurul Iasului incearca sa gaseasca solutii pe cont propriu. Asa cum am relatat, licitatiile de atribuire a contractelor cu aceasta destinatie sunt anulate una dupa alta - iar asta la ... citeste toata stirea