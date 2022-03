Centrele de vaccinare organizate la unitatile scolare vor fi inchise

Intrucat, potrivit anunturilor autoritatilor centrale, vaccinarea anti-COVID-19 va intra in scurt timp in procedura similara cu vaccinarea pentru prevenirea altor boli, ca parte a Programului National de Vaccinare al Ministerului Sanatatii, Primaria Iasi va desfiinta centrele de vaccinare organizate in incinta unitatilor scolare din oras.Astfel, salile de sport amenajate drept centre de vaccinare vor fi redate unitatilor de invatamant preuniversitar pentru activitatea obisnuita. Este vorba ... citeste toata stirea