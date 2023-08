Centric, compania olandeza de software care are la Iasi un birou cu peste 350 de angajati, este partener al evenimentului World Esports Championship Iasi 2023 ce se desfasoara in perioada 24 august - 3 septembrie.Cu aceasta ocazie, Centric a creeat o aplicatie special conceputa pentru a interactiona cu participantii la eveniment, oferindu-le agenda celor 11 zile de eveniment, dar si ceva in plus. Pentru promovarea orasului Iasi catre sutele de turisti asteptati cu ocazia competitiei, compania ... citeste toata stirea