Centru de audiologie si vestibulogie unic in tara, deschis la Iasi

* viitoarea cosntructie va avea cabinete de consultatie si tratament pentru copii, diferentiate in functie de specialitate, pentru adulti, cabinet de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical de psihologie (logopedie si psihologie) dar si zona ATIIn cadrul Spitalului Clinic de Recuperare din Iasi va fi infiintat un centru de audiofonologie si vestibulogie unic in Romania, destinat implementarii programelor de screening in domeniul fonoaudiologiei si chirurgiei ... citește toată știrea