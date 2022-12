Centru de competenta pentru adaptarea la schimbarile climatice, un nou proiect la USV Iasi

Universitatea de Stiintele Vietii "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi (USV) se apropie de sfarsitul unui an cu realizari multiple, cu inca o reusita in planul cercetarii stiintifice: castigarea unui proiect finantat de Uniunea Europeana, pe pilonul III, componenta 9, investitia 15: "Infiintarea si operationalizarea unui centru de competenta pentru adaptarea la schimbarile climatice, inclusiv transformarea societala" (Competence Center for Climate Change Digital Twin for Eat forecasts and ... citeste toata stirea