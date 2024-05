Centru de recuperare de tip ambulatoriu destinat persoanelor cu afectiuni neuromotorii

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) a depus spre finantare catre Guvernul Romaniei un proiect in valoare de 3.376.214,68 lei fara TVA privind infiintarea unui centru de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu in orasul Targu Frumos, in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), Componenta 13 - Reforme sociale. Potrivit unei Hotarari aprobate de plenul Consiliului Judetean in sedinta extraordinara desfasurata in aceasta saptamana, sumele ... citește toată știrea