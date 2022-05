Centru educational pentru copii saraci, cu table inteligente si panouri solare, ridicat la Iasi prin donatii

Proiectul Casa Share, initiat de catre ieseanul Bogdan Tanasa, are aproape un deceniu de existenta, in care a reusit sa ridice zeci de constructii pentru oamenii nevoiasi si nu numai. 70 de copii din Iasi isi vor face temele si vor invata o meserie intr-un centru educational ridicat prin intermediul donatiilor de catre Casa Share, cu ajutorul lui Bogdan Tanasa. Centrul educational are sase table inteligente, conectate la internet, dar si panouri solare, pentru independenta energetica. "Tablele ... citeste toata stirea