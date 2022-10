Centru medical unic in Sud-Estul Europei, la Iasi. Cum functioneaza "distrugatorul de pietre" din organism?

Persoanele care au fost diagnosticate cu litiaza renala, sau asa-numitele "pietre la rinichi", pot sa beneficieze de tratament complet la Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" din Iasi, unde de mai mult timp functioneaza Centrul de Analiza Morfologica si Spectroscopica "Michel Daudon", unic in Sud-Estul Europei. Unicitatea centrului este data de faptul ca in acelasi loc se face atat procedura de "spargere" a calculilor, cat si analiza compozitiei pietrelor, fiind un tratament specific pentru ... citeste toata stirea