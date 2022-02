Centru nou de recoltare pentru analize medicale gratuite pe strada Lascar Catargi

Institutul de Psihiatrie "Socola" din Iasi va deschide saptamana viitoare un nou punct de recoltare a analizelor medicale, la care orice iesean care are un bilet de trimitere de la medic isi poate face gratuit analizele. Punctul de recoltare este in zona centrala a orasului, pe strada Lascar Catargi nr. 7/9, in zona Directiei de Sanatate Publica Iasi.Acesta este al doilea punct de recoltare al "Socola" dupa cel existent deja la sediul din soseaua Bucium nr. 36. Analizele sunt gratuite, in ... citeste toata stirea