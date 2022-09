Centrul de Excelenta "Negruzzi" organizeaza testare pentru clasele a III-a si a IV-a . Sunt 50 de locuri

Colegiul National "Costache Negruzzi" din Iasi redeschide Centrul de Excelenta pentru clasele a III-a si a IV-a. Vor fi cate doua grupe de pregatire pentru fiecare nivel, adica 50 de locuri pentru clasa a III-a si alte 50 de locuri pentru clasa a IV-a.Testarea elevilor pentru admiterea in Centrul de Excelenta Negruzzi se va sustine sambata, 24 septembrie 2022, in intervalul orar 9:00-10:30. Inscrierile pentru testare se fac in perioada 16-22 septembrie 2022, in intervalul orar 10:00-14:00. ... citeste toata stirea