Centrul Expozitional Moldova, depozit in caz de dezastru

Mai multe incaperi de la parterul si demisolul cladirii care sta nefolosita de zece ani vor fi date in folosinta sau administrarea Societatii Nationale de Cruce Rosie si a Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta.Centrul Expozitional Moldova, cladire inaugurata in 2011, dar practic nefolosita pana azi, pare sa-si gaseasca in sfarsit o menire. Consilierii judeteni au aprobat ieri transformarea ei intr-o baza logistica. Doua proiecte de hotarare adoptate ieri se refera la incaperi de ... citeste toata stirea