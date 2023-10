In perioada 21 - 22 octombrie 2023 Iasul va deveni din nou locul de intalnire si de expunere al "mesterilor florali". Pe portiunea pietonala a bulevardului Stefan cel Mare si Sfant vor lucra si expune impreuna designeri, peisagisti, floristi, firme si comercianti al caror scop va fi de a evidentia frumusetea florilor in cadrul editiei de toamna a FloralIS - Sarbatoarea Florilor.La manifestarea organizata de Primaria Municipiului Iasi in colaborare cu ... citeste toata stirea