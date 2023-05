Contractul a fost atribuit, iar firma castigatoare are la dispozitie cinci luni sa realizeze studiul de fezabilitate. Cum stau celelalte proiecte de infrastructura din jurul Iasului?A fost semnat contractul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate "Varianta de ocolire a orasului Podu Iloaiei". Castigatoare a fost desemnata firma Incons Development, din Bucuresti, pentru suma de 680,77 mii lei. In procedura lansata cu jumatate de an in urma de la valoarea estimata de 822 de mii de lei au ... citeste toata stirea