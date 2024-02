Ceri cafea, primesti si o floare. Cum sa te relaxezi in pauzele de la facultate? Trei cafenele din Copou pe care sa le incerci! Preturi si ambient

Inevitabil, printre cursurile de la facultate, avem parte de ore intregi de pauze, in care ori n-ai sa ai chef sa te duci la camin, ori locuiesti prea departe pentru a ajunge acasa si a te intoarce la facultate in timp util. Dupa atatea ore de activitate academica, sigur ti-ar prinde bine o cafea. Iata, asadar, cateva cafenele care sunt un "must go" din zona Copoului!Retro Cafe e locul acela in care poti sa mergi cu prietenii, sa va jucati Catan, Alias ori nemuritorul "macaua". In acelasi ... citește toată știrea