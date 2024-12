Cersetorul era, de fapt, un talhar

George Dinita n-a muncit niciodata in viata lui, a terminat doar sase clase, si-a castigat existenta doar pe baza unor mici gainarii, insa, pana in vara acestui an, a fost un anonim pentru autoritatile romane. Pana la varsta de 40 de ani, a cersit, a furat, a talharit, dar numai in strainatate, avand grija ca, dupa fiecare lovitura, sa dispara din tara respectiva. Oficial, domiciliaza inBucuesti, in realitate e un nomad. Unul care-si va petrece sarbatorile de iarna in penitenciar. ... citește toată știrea