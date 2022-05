CET Holboca, amendata cu 100.000 de lei pentru lipsa echipamentelor de depoluare

Inspectorii Garzii de Mediu au indesit verificarile in teren si sanctiunile aplicate celor care ard deseuri, resturi vegetale sau nu respecta regulile anti-poluare. Sunt toate acestea suficiente?Pentru neconformitatile constatate in domeniul protectiei calitatii aerului, anul trecut au fost aplicate 72 de sanctiuni, in valoare totala de 634,5 mii lei. La Centrala de la Holboca (CET 2) a ajuns o sanctiune de 100 de mii de lei pentru depasirea duratei cumulate de functionare fara echipamentele ... citeste toata stirea