Iasul va avea, de vineri, peste 300 de cetateni de onoare. Astfel de distinctii au fost acordate in ultimii 30 de ani, prin votul Consiliului Local (CL), dar cu preponderenta in ultimii 5 ani. Pana in decembrie 2019, decernarea unui astfel de titlu era strict in apanajul primarului: edilul-sef al Iasului propunea el personal acordarea distinctiei sau isi asuma o propunere a societatii civile. Incepand cu 2020, titlurile se acorda in baza unui regulament.In 2021, plenul CL a decis, la ... citeste toata stirea