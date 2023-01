Cezar Baciu ramane in functia de viceprimar al Iasului. Magistratii Curtii de Apel au acceptat azi solicitarea acestuia de suspendare a procesului referitor la excluderea sa din partid pana la solutionarea altuia, in care Baciu a atacat o decizie a Comisiei Nationale de Arbitraj a USR.Decizia nu are insa legatura directa cu excluderea sa din partid, fiind adoptata la un an dupa aceasta. In ... citeste toata stirea