Charles sau Carol? Ce spune un cunoscut filolog iesean despre aceasta dilema

Cum are trebui numit in limba romana noul rege al Marii Britanii? Profesorul universitar iesean Codrin Liviu Cutitaru a oferit un raspuns pe pagina personala de Facebook."Vad ca se face mult caz (pe forumuri si prin televiziuni) de cum ar trebui numit, in limba romana, noul rege al Regatului Unit - Charles al III-lea sau Carol al III-lea. E adevarat ca o veche cutuma istorica a convertit numele regal Charles - nu doar in cultura noastra, ci si in alte spatii europene - in Carol. Se poate ... citeste toata stirea