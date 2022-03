Chefii celebri ai Iasului gatesc, la UAIC, mancare pentru refugiati

Mai multi chefi din Iasi si-au unit fortele si s-au intalnit in una dintre bucatariile Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", pentru a gati mancare destinata refugiatilor din Ucraina. "Avem 350 de portii care vor fi livrate in diferite spatii in care sunt cazati refugiati. Meniul se stabileste saptamanal, ca sa putem face si achizitiile materiei prime necesare. De obicei asiguram pranzul. Astazi am facut o ciorba din pui. Vom incerca sa asiguram si micul dejun si cina pentru refugiatii adapostiti ... citeste toata stirea