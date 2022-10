Cheltuieli uriase pentru incalzire in acest an. Caldura va fi o treime din bugetul local

Estimarile arata ca pentru energia termica se va plati in perioada ianuarie-decembrie 2022 peste 715 milioane de lei u prima parte a anului s-a incheiat cu o "gaura" de 80 de milioane lei. Asta in conditiile in care s-au incasat 143 de milioane lei din vanzari, 50 de milioane lei din bonusul de cogenerare si doar vreo 30 de milioane de la ieseni. Mare parte din pierdere s-a acoperit cu cele 50 de milioane, ajutor guvernamental. Pentru finalul anului se estimeaza plati de peste 400 de milioane. ... citeste toata stirea