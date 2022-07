Chescu a gasit o portita sa-si scape spalatoria ridicata fara autorizatie. Primaria este in corzi

Primaria este pe cale sa piarda si al doilea proces deschis pentru anularea propriilor decizii urbanistice.prima actiune, prin care Primaria cerea anularea certificatului de atestare aferent unui bloc construit in Moara de Vant, a fost respinsa de Tribunal la sfarsitul lunii trecute, ca tardiv formulata. In acest caz era vorba despre faptul ca, in 2015, Primaria a autorizat imprejmuirea unui teren din Moara de Vant si construirea pe acesta a doua locuinte individuale de catre SC Vixen SRL, o ... citeste toata stirea