Dr. Florin Rosu, managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi, avertizeaza iesenii sa fie atenti la produsele de peste achizitionate acum, in postul Craciunului. Mai ales in contextul imbolnavirilor de la Spitalul de Psihiatrie din Murgeni, judetul Vaslui, unde trei persoane au murit si altele zeci au fost diagnosticate cu enterocolita acuta si soc hipovolemic. Una din ipotezele de lucru ale autoritatilor, in momentul de fata, este ca acestia au consumat produse de peste, ... citeste toata stirea