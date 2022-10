Chinurile Catalinei, cu vin si muzica - Unul dintre cele mai atractive monumente ale Iasului istoric, in paragina totala

Dealul de la Cotnari pe care se afla vestitul sit arheologic Cetatea Catalina, monument din epoca fierului pomenit in numeroase lucrarile ale istoricilor si antropologilor, asteapta de cativa ani buni protectia autoritatilor. Momentan, administratia locala doar tunde iarba in zona si mai organizeaza cate o serbare campeneasca. In afara de valul de pamant care se poate distinge usor si de scheletul ruginit al structurii metalice care acoperea candva zona unde s-au facut cercetari arheologice, nu ... citeste toata stirea